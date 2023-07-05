Логан Пол хочет подраться с Пимблеттом в предварительном карде боя Маск – Цукерберг: «Этот парень похож на дирижабль»

Логан Пол бросил вызов Пэдди Пимблетту.

«Если Илон Маск подерется с Марком Цукербергом, то я готов дебютировать в . Подерусь в предварительном карде. Бесплатно, ради благотворительности.

Знаете, с кем я хочу провести бой? не соглашается на поединок, так что дайте мне . В межсезонье этот парень похож на дирижабль.

Пусть поднимается в мою весовую категорию, я задам ему трепку», – сказал блогер и боксер .

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