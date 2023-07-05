Логан Пол хочет подраться с Пимблеттом в предварительном карде боя Маск – Цукерберг: «Этот парень похож на дирижабль»

Теги UFC MMA Логан Пол Пэдди Пимблетт Илон Маск Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Логан Пол бросил вызов Пэдди Пимблетту.

«Если Илон Маск подерется с Марком Цукербергом, то я готов дебютировать в UFC. Подерусь в предварительном карде. Бесплатно, ради благотворительности.

Знаете, с кем я хочу провести бой? Эндрю Тейт не соглашается на поединок, так что дайте мне Пэдди Пимблетта. В межсезонье этот парень похож на дирижабль.

Пусть поднимается в мою весовую категорию, я задам ему трепку», – сказал блогер и боксер Логан Пол.

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2 комментария

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Эзиз Кулиев
в итоге не будет ни того,ни другого боя
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Денис Золотов
Эндрю Тейт на словах Лев Толстой, а на деле..
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