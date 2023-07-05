Логан Пол хочет подраться с Пимблеттом в предварительном карде боя Маск – Цукерберг: «Этот парень похож на дирижабль»
Логан Пол бросил вызов Пэдди Пимблетту.
«Если Илон Маск подерется с Марком Цукербергом, то я готов дебютировать в UFC. Подерусь в предварительном карде. Бесплатно, ради благотворительности.
Знаете, с кем я хочу провести бой? Эндрю Тейт не соглашается на поединок, так что дайте мне Пэдди Пимблетта. В межсезонье этот парень похож на дирижабль.
Пусть поднимается в мою весовую категорию, я задам ему трепку», – сказал блогер и боксер Логан Пол.
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