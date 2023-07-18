Вячеслав Дацик проведет бой против Оли Томпсона

Теги Вячеслав Дацик бокс Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик подерется с Оли Томпсоном по правилам бокса.

Поединок Дацика и Томпсона возглавит турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 августа в Москве.

В последний раз Дацик дрался в июне, когда проиграл Галымжану Жасланову судейским решением.

Томпсон в мае нокаутировал Алексея Олейника.

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