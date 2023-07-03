Штырков – о Дацике: «Дядька шумит, герой. Может, через 3-4 года брошу вызов этому старому пню»

Теги Вячеслав Дацик Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков назвал условие для боя с Вячеславом Дациком.

«Дацик назвал себя старым пнем? Я уже себя сам таким называю, потому что у нас пацаны в команде по 20 лет, и я 34-летний хожу уже.

Ну а что Дацик? Взрослее и старее. Старый пень – это про спорт, а не про жизнь. Дядька как бы шумит, востребован. Герой эпичный!

Молодец, ничего плохого не могу сказать, просто он из другой истории. Не про спорт. Не про тот спорт, которым я горю и живу.

Может быть, пройдет три-четыре года, мне уже все неинтересно будет и тогда старому пню Дацику скажу: «Эй, давай махаться!» – сказал полутяжеловес ММА Иван Штырков.

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6 комментариев

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oka79410
"брошу вызов этому старому пню через 4 года, когда он станет еще старше. логично
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уличный иуда
Надо Дацику опять про забор чего нибудь стрельнуть)
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sanek maloi
Держатель забора, непобежденный боец UFC и ходячий химзавод Иван Штырков)))
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Вася Енотов
Интересно, что станет с кардио Ивана через 3-4 года?)).
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