Штырков – о Дацике: «Дядька шумит, герой. Может, через 3-4 года брошу вызов этому старому пню»

Иван Штырков назвал условие для боя с Вячеславом Дациком.

«Дацик назвал себя старым пнем? Я уже себя сам таким называю, потому что у нас пацаны в команде по 20 лет, и я 34-летний хожу уже.

Ну а что Дацик? Взрослее и старее. Старый пень – это про спорт, а не про жизнь. Дядька как бы шумит, востребован. Герой эпичный!

Молодец, ничего плохого не могу сказать, просто он из другой истории. Не про спорт. Не про тот спорт, которым я горю и живу.

Может быть, пройдет три-четыре года, мне уже все неинтересно будет и тогда старому пню Дацику скажу: «Эй, давай махаться!» – сказал полутяжеловес ММА Иван Штырков.

Дацик – о Штыркове: «Болтает много. Пусть попробует доказать, что я блевота»

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