Экс-боец UFC Оли Томпсон: «Хочу получить российское гражданство. Чем больше паспортов, тем лучше»

Экс-боец UFC Оли Томпсон хочет получить российское гражданство.

«Хочу, а почему нет? Если это случится, то у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше. Хочу сказать, что каждый раз, когда я приезжал в Россию, то непременно пробовал русскую водку, и честно говоря, не хотел бы рассказывать о последствиях. Ваша водка уникальная», – признался экс-боец UFC Оли Томпсон.

Сейчас Томпсон выступает на турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 26 мая ему предстоит бой с Алексеем Олейником.

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