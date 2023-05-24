Экс-боец UFC Оли Томпсон: «Хочу получить российское гражданство. Чем больше паспортов, тем лучше»

Теги UFC MMA Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Экс-боец UFC Оли Томпсон хочет получить российское гражданство.

«Хочу, а почему нет? Если это случится, то у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше. Хочу сказать, что каждый раз, когда я приезжал в Россию, то непременно пробовал русскую водку, и честно говоря, не хотел бы рассказывать о последствиях. Ваша водка уникальная», – признался экс-боец UFC Оли Томпсон.

Сейчас Томпсон выступает на турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 26 мая ему предстоит бой с Алексеем Олейником.

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2 комментария

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psycho
и участок земли в белгородской области
+6
0
+6
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MaxBridge
Ответ psycho
и участок земли в белгородской области
😂😂😂
0
0
0
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