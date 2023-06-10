Дацик хочет драться с Емельяненко: «Вообще без проблем, Федя – профессионал»

Теги Федор Емельяненко Вячеслав Дацик бокс Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик хочет подраться с Федором Емельяненко по правилам бокса.

«Принял бы бой с Федором? Вообще без проблем! Как бы сложился бой? Я буду драться. Бой может сложиться по-всякому, понимаете?

Вот все кричат: «Я тебя порву, вырублю!» Но Федя – профессионал, имеет хороший удар. Он умеет обманывать и может нанести удар, который тебя нокаутирует.

Вот будет бой, там кричать, а потом монтирую такие ролики, в которых в начале один кричит: «Да я тебя вырублю!», а потом выходит на бой и ложится в дрова.

Поэтому я никогда не буду кричать, что я кого-то вырублю, чтобы не получилось такого веселого ролика», – сказал Вячеслав Дацик.

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4 комментария

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Вася Енотов
Я бы глянул как Славик свинганул ему в будку))
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Kanan Jarrus
емель - профессиональный коррупционер и стрингизатор
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Владимир Ленин
Ответ Вася Енотов
Я бы глянул как Славик свинганул ему в будку))
Ты бы после удалил этот коммент. Федя его и сейчас спать отправит.
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Владимир Ленин
Ответ Kanan Jarrus
емель - профессиональный коррупционер и стрингизатор
Не то что ты, дитя 100 "иностранных" специалистов.
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