Дацик хочет драться с Емельяненко: «Вообще без проблем, Федя – профессионал»

Вячеслав Дацик хочет подраться с Федором Емельяненко по правилам бокса.

«Принял бы бой с ? Вообще без проблем! Как бы сложился бой? Я буду драться. Бой может сложиться по-всякому, понимаете?

Вот все кричат: «Я тебя порву, вырублю!» Но Федя – профессионал, имеет хороший удар. Он умеет обманывать и может нанести удар, который тебя нокаутирует.

Вот будет бой, там кричать, а потом монтирую такие ролики, в которых в начале один кричит: «Да я тебя вырублю!», а потом выходит на бой и ложится в дрова.

Поэтому я никогда не буду кричать, что я кого-то вырублю, чтобы не получилось такого веселого ролика», – сказал .

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