Александр Усик: «В любителях я часто подражал движениям Насима Хамеда. Хоть мне и запрещали»

Александр Усик назвал боксера, которому подражал в начале карьеры.

«Когда я был в любителях, то часто подражал движениям Насима Хамеда. Но вообще это не поощрялось, бывало, что даже запрещалось. Это, якобы, приводит к потере концентрации и контроля над поединком. Но меня не остановить – я продолжал», – признался чемпион мира по боксу Александр Усик.

Насим Хамед (36-1) – бывший чемпион мира в полулегком весе. В 2015 году он был включен в Международный зал боксерской славы.

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