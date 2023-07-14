Дрозд – о желании Усика баллотироваться в президенты: «Это зависит от руководства Америки»

Теги Григорий Дрозд Александр Усик Политика бокс Бокс/MMA/UFC

Григорий Дрозд прокомментировал желание Александра Усика баллотироваться в президенты.

«Пожелание смелое, но при том, что происходит на политической арене Украины, одного пожелания Александра недостаточно. Я не знаю, когда он собирается завершить карьеру. Если это случится, когда на территории Украины наступит мир, эти мечты будут более осуществимыми.

Сейчас, я думаю, что это из области фантастики. Если не брать ситуацию, при которой руководство Америки решит сменить действующего президента и поставить новую фигуру.

Даже дети сегодня понимают, что Украина – не суверенная страна, а руководство страны полностью управляемо извне. Возможно, Александр действительно хочет что-то изменить, но на данный момент это невозможно. Это зависит только от руководства Америки», – сказал экс-чемпион мира Григорий Дрозд.

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18 комментариев

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Los Galácticos
Усик просто шутканул, а персонажи типа этого Дрозда и ряженного Лебедева уже гнилую демагогию развели, ждем мнение поэтому поводу от Коли Валуева.
+22
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2882
Ответ Ебздрогыч
Давно у нас боксеры стали сильны в геополитике?
Где то они даже мэрами столицы становятся.
+11
-2
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Олег Акимов
Судя по новостям и передачам на тв в России тоже всё от США зависит
+8
-5
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Andrew Chepaylo
Ответ 2882
Зеленский тоже пару раз шутканул, а потом его поставили президентом. Там походу вообще шутников любят.)
Выбрали*
+4
-1
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Abdul Aziz
Он больной?
+9
-7
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Andrew Chepaylo
Ответ 2882
Ага. Именно. Выбрали олигархи и западные друзья.
По ТВ посмотрел? Чел, я не помню чтобы у нас кто то так единогласно когда либо голосовал. То, что не оправдал ожиданий многих - другой вопрос.
+2
0
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2882
Ответ Олег Акимов
Судя по новостям и передачам на тв в России тоже всё от США зависит
Судя по новостям в США , там наоборот все от России зависит. Напомню, кого обвиняли в хакерской атаке во время выборов президента мировой демократии.)))
+7
-5
+2
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Mikas7
дрозд не смотрел и не понял что это обычная шутка или тролинг))
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Человек1991
От неизвестного руководства Америки .
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Адмирал МакКряк
Нипонел, притрушенные на голову российские экс-боксёры щас всерьёз обсуждают очевиднейшую даже для не шибко умных (тут было другое словосочетание, но фильтры спортса не пропустили, эх) шутку впроброс от Усика?🥴
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