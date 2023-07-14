Дрозд – о желании Усика баллотироваться в президенты: «Это зависит от руководства Америки»

Григорий Дрозд прокомментировал желание Александра Усика баллотироваться в президенты.

«Пожелание смелое, но при том, что происходит на политической арене Украины, одного пожелания недостаточно. Я не знаю, когда он собирается завершить карьеру. Если это случится, когда на территории Украины наступит мир, эти мечты будут более осуществимыми.

Сейчас, я думаю, что это из области фантастики. Если не брать ситуацию, при которой руководство Америки решит сменить действующего президента и поставить новую фигуру.

Даже дети сегодня понимают, что Украина – не суверенная страна, а руководство страны полностью управляемо извне. Возможно, Александр действительно хочет что-то изменить, но на данный момент это невозможно. Это зависит только от руководства Америки», – сказал экс-чемпион мира .

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