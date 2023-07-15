Депутат Терюшков – о намерениях Усика стать президентом: «Таков путь Украины, политиков там нет»

Теги Александр Усик Роман Терюшков бокс Бокс/MMA/UFC

Депутат Госдумы Терюшков высказался о желании Александра Усика стать президентом Украины.

«В 2019 году мир узнал, что из шута можно слепить президента 35-миллионной страны. Бывший участник квартала-95 был уверен, что у его народа было несколько вариантов поведения: плыть по течению, уехать за границу или попытаться изменить ситуацию. Он так хотел сделать что-то для родины. Сделал.

Более 10 млн украинцев были вынуждены бежать из страны, остальных кинули на верную смерть и жизнь в ужасах военного времени во имя членства в НАТО.

Так как на американские кастинги государственные лидеры не ходят, там продвигается очередь из шоуменов.

Внешний вид и припудренное поведение Зеленского угрожает репутации белых господ из райских садов Европы, незамыленный игрой на пианино Усик с кулаками мог бы поведать миру новую голливудскую историю успеха.

Про очередное, после Виталия Кличко, социальное боксерское недоразумение можно будет снять киноэпопею, выпустить видеосимулятор, продавать брелки и чашки. Таков путь Украины, политиков там нет», – заявил Роман Терюшков.

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43 комментария

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То ли дело у нас в России - портфеленосец Собчака с 47 хромосомами 23 года уже на троне
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Chess
В России я так понимаю спортсмены в политике это другое
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achvanov
Ответ Youzhny23
не 19, нет ? или скопировать и вставить можно и без извилин ?
Действительно, как можно было забыть про такого сильного и независимого политика, как Димку
+22
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Охладите траханье
Ответ Youzhny23
не 19, нет ? или скопировать и вставить можно и без извилин ?
Только 🤡 и 🐓 всерьез считают алкоМедведева самостоятельным президентом, а не прокладкой между сроками
+13
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Советник_042
Он сейчас это серьёзно родил?
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Alexandr Tarakanoff
Че он городит вообще? У нас депутатов-спортсменов наверно больше, чем депутатов в Украине вообще. Кличко канеш парень весёлый, но где он и где условная Журова... Им до наших позорников еще позориться и позориться
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Beloded2007
"Сейчас обидно стало", - сказал Валуев.
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Ответ Youzhny23
или укропы , по типу тебя , которые пишут с фнйков что они якобы русские )
Я больший русский, чем ты, пятнадцатирублевщина
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Los Galácticos
Сказочный... такое нагородил...что и сам Кличко нервно курит в сторонке.
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centavr1
Вячеслав Володин: если бы не началась российская спецоперация, на следующий день началась бы операция НАТО
«Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней. И сегодня надо делать все для того, чтобы Украина стала мирной страной — независимой, самостоятельной, демократической, чтобы она не участвовала ни в каких блоках», — сказал Председатель ГД в интервью программе «Мнение» на телеканале «Россия 24»
и эти "люди" рассуждают о политиках других стран.
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Ответ Youzhny23
Так я Молдованин , опарыш
Ты вообще потерял право считаться представителем чьей-либо нации, продав свое мнение и ж()пу за пятнадцатирублевый паек
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Mbest77
А Терюшков прямо доктор политических наук? 🙈
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Дэннис Молинарев
То ли дело наши боксеры в политике, во главе с Валуевым! Там еще Поветкин и Лебедев на подходе
+6
-1
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Джанлука Нальюка
Ответ Yes!
критикуешь - предлагай)
Предлагаю дебаты, допуск до выборов всех кандидатов и честные выборы без вбросов и 146%. Как тебе такая утопия ?
+6
-1
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Melnikov1968
Я так понимаю, что Терюшкова больше волнует судьба Украины, нежели благосостояние российского народа. Что творится в нашей ГД он тактично умолчал.
+3
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Alexander Poljakov
Ответ Дэннис Молинарев
То ли дело наши боксеры в политике, во главе с Валуевым! Там еще Поветкин и Лебедев на подходе
хуже, Монсон
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Ответ Youzhny23
Или работая на ципсоту и неся бред , ну это конечно другое )
Эта ципсота сейчас с тобой в одной палате, биполярщик?
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Павел Мельников
Ответ Джанлука Нальюка
Предлагаю дебаты, допуск до выборов всех кандидатов и честные выборы без вбросов и 146%. Как тебе такая утопия ?
Низзя. Кандидат должен обязательно из органов быть, будь то дед, Дюмин или сын Патрушева. Если вдруг что-то другое, скажут, что либерал и предатель.
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
В чужом глазу соринку видит, в своем бревна не замечает
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Aporte14
Парламент, который единогласно голосует по важным вопросам-это политика?
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Охладите траханье
Ответ belikovda.90
При чем тут РФ и ты? Давайте ещё будем учитывать мнение непонятных граждан с Верхнего Ларса
вы, пятнадцатирублевщина, при упоминании Верхнего Ларса какие-то дополнительные выплаты получаете?
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Mbest77
А у нас прямо в политике одни профессиональные социологи и политологи 🤦🏻‍♂️
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Macren
Эксперты от политики Лебедев и Дрозд вчера уже высказались, теперь и депутаты подъехали со своей шизой. Спортс не даёт заскучать!
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Александр Колосов
Что один, что другой, д*билы, бл*
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Антон Г
страна до....в
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