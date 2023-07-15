Депутат Терюшков – о намерениях Усика стать президентом: «Таков путь Украины, политиков там нет»

Депутат Госдумы Терюшков высказался о желании Александра Усика стать президентом Украины.

«В 2019 году мир узнал, что из шута можно слепить президента 35-миллионной страны. Бывший участник квартала-95 был уверен, что у его народа было несколько вариантов поведения: плыть по течению, уехать за границу или попытаться изменить ситуацию. Он так хотел сделать что-то для родины. Сделал.

Более 10 млн украинцев были вынуждены бежать из страны, остальных кинули на верную смерть и жизнь в ужасах военного времени во имя членства в НАТО.

Так как на американские кастинги государственные лидеры не ходят, там продвигается очередь из шоуменов.

Внешний вид и припудренное поведение Зеленского угрожает репутации белых господ из райских садов Европы, незамыленный игрой на пианино Усик с кулаками мог бы поведать миру новую голливудскую историю успеха.

Про очередное, после Виталия Кличко, социальное боксерское недоразумение можно будет снять киноэпопею, выпустить видеосимулятор, продавать брелки и чашки. Таков путь Украины, политиков там нет», – заявил Роман Терюшков.

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