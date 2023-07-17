Тихонов – о решении Усика баллотироваться в президенты Украины: «Еще один клоун. Когда болваны правят государством, страна никогда не восстановит экономику»

Александр Тихонов отреагировал на решение Усика баллотироваться в президенты Украины.

«Большего идиотизма придумать невозможно.

Уже есть один боксер – мэр Киева. Разворовали и развалили все. Украина еще года полтора назад была номером один в мире по сдаче металлолома, я это точно знаю, потому что тогда был на Украине. Это просто караул, нищета, столько людей покинули страну.

Решение Усика у меня не вызывает ничего, кроме смеха. Занимайтесь своим делом. Украина – богатейшая земля, и когда болваны и клоуны правят государством, то страна никогда не восстановит экономику. Это не только мое мнение, но и моих друзей, которые там родились и выросли.

Кличко это доказал, его интервью надо нашим юмористам цитировать со сцены. Ну будет еще один клоун. Я с большим уважением отношусь к спортивным результатам, но занимайся своим делом.

Если у Усика есть серьезное гуманитарное образование, если он по-настоящему хочет поднять страну, а не так, как этот клоун Зеленский, это одно. Но я очень сомневаюсь, что у него есть такие знания», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Александр Усик: «Я бугимен. Меня боятся»

Александр Усик: «После завершения карьеры буду баллотироваться в президенты»