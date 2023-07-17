Тихонов – о решении Усика баллотироваться в президенты Украины: «Еще один клоун. Когда болваны правят государством, страна никогда не восстановит экономику»

Теги Александр Тихонов Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Тихонов отреагировал на решение Усика баллотироваться в президенты Украины.

«Большего идиотизма придумать невозможно.

Уже есть один боксер – мэр Киева. Разворовали и развалили все. Украина еще года полтора назад была номером один в мире по сдаче металлолома, я это точно знаю, потому что тогда был на Украине. Это просто караул, нищета, столько людей покинули страну.

Решение Усика у меня не вызывает ничего, кроме смеха. Занимайтесь своим делом. Украина – богатейшая земля, и когда болваны и клоуны правят государством, то страна никогда не восстановит экономику. Это не только мое мнение, но и моих друзей, которые там родились и выросли.

Кличко это доказал, его интервью надо нашим юмористам цитировать со сцены. Ну будет еще один клоун. Я с большим уважением отношусь к спортивным результатам, но занимайся своим делом.

Если у Усика есть серьезное гуманитарное образование, если он по-настоящему хочет поднять страну, а не так, как этот клоун Зеленский, это одно. Но я очень сомневаюсь, что у него есть такие знания», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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43 комментария

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Evil Man
Ироничный комментарий, учитывая состояние экономики РФ
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ZjzoRe
зато можно хотя бы выбирать среди болванов
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aarau
лучше уж каждые 4 года менять клоунов, чем никогда не менять геостратега в трусиках
+27
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Ебздрогыч
Усик в шутку сказал, а наши болезные все возбудились
+28
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слесарь Гавриленко
Вот Янукович был. Профессиональный политик
+22
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Last avenger
хорошо втирать про экономику, сидя на нефтегазовой игле
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R Air
Тихонов, а помнишь Рейгана? То же клоуном называли.
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Melnikov1968
А депутаты ГД Валуев, Фетисов, Роднина, Журова, Шипулин у тебя не вызывают смеха? Только уважение? Думать надо о том что в России происходит, а такие недалёкие только об Украине и США думают. Что там Байден сказал, о чем там Зеленский с Кличко замышляют? Какое же убогое мышление у Тихонова и ему подобных.
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Злобный Конь
Клоун Зеленский построил бизнес на юморе,получив экономическое образование.
А теперь сравним с Волями,Харламовыми,Батрудиновыми,и прочимт Карибидисами,которые только и научились изгибаться перед властью,а своего ничего создать не могут.
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Atsuktuvas
А у Тихонова есть знания, позволяющие рассуждать об экономике и политике?
+5
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mclaren-honda
Ответ Evil Man
Ироничный комментарий, учитывая состояние экономики РФ
2 статуса иноагента вне очереди этому господину!
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ aarau
лучше уж каждые 4 года менять клоунов, чем никогда не менять геостратега в трусиках
с пятнами коричневого цвета после похода Пригожина
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Los Galácticos
Ответ слесарь Гавриленко
Вот Янукович был. Профессиональный политик
Проффесор между прочим :)
+5
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Влад Кокорин
Да лучше старый плешивый вороватый обнулитель.
+3
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4r9dd4xr9n
То ли дело у нас :)
+7
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mclaren-honda
Ответ Аморалинни
А что с ней не так?
она утонула
+3
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Алексей Матыгин
Ответ Ебздрогыч
Усик в шутку сказал, а наши болезные все возбудились
он так же в шутку говорил что будет защищать монахов из Лавры)
+4
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Normic
Ну если Усик клоун, то кто тогда Тихонов мне страшно представить...
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Растиньяк
украина-тупо зooпарк
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Костя Кот
Ответ Аморалинни
А что с ней не так?
все
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Иван Никитенко
прямо про путина
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Павел Светлов
"намерен баллотироваться после завершения карьеры":)) А вы раззвонились как сплетницы у подъезда, что терюшков, что тихонов!
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Сергей Фетисов
Когда завершит карьеру,а Украина ещё будет?Её на части рвут,что не видит.Президентом может стать любой...если кто на тебя поставит.Зеленский тому пример.Да и наш президент появился неожиданно из Питера.
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Маршал Ней
В РФ каждому .... есть дело до того, кто будет президентом Украины и как у нее дела с экономикой и нет никакого дела до собственной страны - что собственно и понятно, ничего хорошего здесь не сказать. Вот и приходиться обсуждать соседа, чтобы меньше говорить о дерьме, в которое погрузилась страна.
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JL JL
замшелая избитая пропаганда, рассчитанная на массу совсем без шариков
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