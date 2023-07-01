Иван Штырков: «Учитывая как мало свободных агентов с хорошими именами, даже сам подумываю в UFC подписаться»

Иван Штырков признался, что раздумывает над переходом в UFC.

«Учитывая как мало свободных агентов с хорошими именами в полутяжелом весе, даже сам подумываю: «Может в UFC подписаться?» Под старость лет посидеть, как Шара Буллет на антидопинговом тестировании.

Сколько они меня продержат? В 40 лет эта история закончится. Или сам уволюсь. Смех смехом, но в России есть проблема, когда ты достигаешь определенного медийного и профессионального уровня. Просто не хватает соперников для стабильных выступлений. Каждый полутяжеловес и тяжеловес на вес золота даже в UFC», – заявил боец MMA Иван Штырков.

Напомним, что в марте 2019 года Иван Штырков подписал контракт с UFC на четыре боя, однако, так и не провел ни одного поединка в промоушене из-за положительной допинг-пробы.

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