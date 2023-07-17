«Дикарь». Дану Уайта раскритиковали за пост, посвященный травме Нуньес

Теги UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Президент UFC подвергся жесткой критике за пост в соцсетях.

Уайт выложил в соцсетях отрывок поединка Виктории Дудаковой против Истелы Нунес, на котором видно, как бразильянка ломает руку. Пользователи упрекли Дану в том, что он не поставил предупредительное ограничение на видео.

Помимо этого, президент UFC выложил рентгеновский снимок перелома руки Нунес и оставил тег на страницу спортсменки.

В комментариях шокированы поступком главы промоушена. Ему адресовали много оскорбительных сообщений: «Дикарь», «Зачем ты тегнул ее?», «Почему без предупреждения?», «Это было неприятно смотреть».

«Жесть». Дана Уайт опубликовал рентген руки Истелы Нунес

Фрэнсис Нганну: «Уайт был готов устроить бой Джонса и Фьюри в ММА. Почему же они были не в состоянии сделать мне поединок против Тайсона?»

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2 комментария

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Кирилл Конопельченко
Ответ уличный иуда
Как я понимаю, раскритиковали его слабонервные детишки?
Ты не умнее него.
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