«Дикарь». Дану Уайта раскритиковали за пост, посвященный травме Нуньес

Президент UFC подвергся жесткой критике за пост в соцсетях.

Уайт выложил в соцсетях отрывок поединка Виктории Дудаковой против Истелы Нунес, на котором видно, как бразильянка ломает руку. Пользователи упрекли Дану в том, что он не поставил предупредительное ограничение на видео.

Помимо этого, президент UFC выложил рентгеновский снимок перелома руки Нунес и оставил тег на страницу спортсменки.

В комментариях шокированы поступком главы промоушена. Ему адресовали много оскорбительных сообщений: «Дикарь», «Зачем ты тегнул ее?», «Почему без предупреждения?», «Это было неприятно смотреть».

«Жесть». Дана Уайт опубликовал рентген руки Истелы Нунес

Фрэнсис Нганну: «Уайт был готов устроить бой Джонса и Фьюри в ММА. Почему же они были не в состоянии сделать мне поединок против Тайсона?»