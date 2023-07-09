Уайт – о проблемах Джонса с алкоголем: «Я всегда говорю, что не стоит задерживаться в Лас-Вегасе дольше, чем на 12 часов»

Дана Уайт сказал, что не видит у Джона Джонса проблем с алкоголем.

«Послушайте, он взрослый человек. Джон может делать все, что захочет. Я всегда говорю, что не стоит задерживаться в Лас-Вегасе дольше, чем на 12 часов. Вероятно, это правило работает и для Джонса. Я не знаю.

У Джона все прекрасно с самоконтролем. Он прошел через многое. Так и есть. Он со многим справился. Я не знаю, кто решил держать его здесь несколько дней. Хантер (вице-президент UFC – примечание Sports.ru), это была твоя идея? Отлично, вот мы и здесь. Моя хата с краю, друг», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Дана Уайт – о Джоне Джонсе: «Он просто исчез»

Нганну – Уайту: «Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его»