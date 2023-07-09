Уайт – о проблемах Джонса с алкоголем: «Я всегда говорю, что не стоит задерживаться в Лас-Вегасе дольше, чем на 12 часов»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт сказал, что не видит у Джона Джонса проблем с алкоголем.

«Послушайте, он взрослый человек. Джон может делать все, что захочет. Я всегда говорю, что не стоит задерживаться в Лас-Вегасе дольше, чем на 12 часов. Вероятно, это правило работает и для Джонса. Я не знаю.

У Джона все прекрасно с самоконтролем. Он прошел через многое. Так и есть. Он со многим справился. Я не знаю, кто решил держать его здесь несколько дней. Хантер (вице-президент UFC – примечание Sports.ru), это была твоя идея? Отлично, вот мы и здесь. Моя хата с краю, друг», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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4 комментария

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Picachu
Сам Дэйна Уайт живёт же там .
Вегас кстати дешевле место для обычной жизни там дома дешёвые .
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oka79410
Ответ Picachu
Сам Дэйна Уайт живёт же там . Вегас кстати дешевле место для обычной жизни там дома дешёвые .
так сколько стоит обычная квартира там?
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Picachu
Ответ oka79410
так сколько стоит обычная квартира там?
Квартира незнаю но дома за 300 тысяч суперские .
даже за 200 сотни можно купить дом который во Флориде штук 800 стоит .
+1
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Дмитрий
Ответ Picachu
Квартира незнаю но дома за 300 тысяч суперские . даже за 200 сотни можно купить дом который во Флориде штук 800 стоит .
600 можно спокойно слить в однорукого
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