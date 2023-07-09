Уайт – о Волкановски: «Выдающийся уровень. Он был готов рубиться даже в стойке»

Дана Уайт восхищен выступлением Александра Волкановски на UFC 290.

«Волкановски здорово себя проявил. Пропустил один опасный удар, но продолжил идти вперед. У Яира иногда получалось доставать Алекса классными выпадами, но чемпион был готов рубиться даже в стойке. Выдающийся уровень.

Будущее Алекса? Скоро ему предстоит операция. Посмотрим, как все пройдет, но сейчас нет ясности, поэтому мы не можем обсуждать этот вопрос. Он уже неоднократно показал свое величие. Какой бой он захочет после выздоровления, такой мы и организуем», – заявил Дана Уайт на пресс-конференции.

Волкановски нокаутировал Родригеса в главном бою UFC 290, защитив титул чемпиона полулегкого веса.

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