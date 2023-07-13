Бо Никал: «Дрикус прикончит Адесанью»

Бо Никал признался, что восхищается Дрикусом дю Плесси.

«О, Боже, похоже, Дрикус прикончит Адесанью. Его победа над Уиттакером – это безумие... Снимаю шляпу перед ним. Я очень уважаю Роберта, он крутой чувак. Но дю Плесси сделал его.

Я уверен, что меня ждет бой с Дрикусом. Не знаю, победит ли он чемпиона, но убежден, что мы с ним подеремся, и думаю, что это будут легкие деньги для меня», – заявил боец UFC Бо Никал.

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