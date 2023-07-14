Кормье – о конфликте Адесаньи и дю Плесси: «Дрикус – голландец, а они захватили Африку. Иззи не имеет права на поражение»

Даниэль Кормье объяснил, почему Исраэль Адесанья должен победить Дрикуса дю Плесси.

«Я попросил объяснить мне, в чем дело. Он сказал: «Ну, – голландец, а они захватили Африку и установили режим апартеида». Я решил изучить этот вопрос.

Да, мне не понравилось, что Иззи использовал слово на букву «Н». Но если разобраться в ситуации, то можно понять, почему он расстроился. Трем африканским чемпионам сказали, что они не африканцы.

Отвратительная ситуация, но поединок из-за этого станет более интересным. Вы представляете, что будет, если проиграет этому парню? Нет, он находится в ситуации, когда не имеет права на поражение», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

«Ты гребаный продукт колонизации». Расовый скандал с Адесаньей – все из-за спора об африканском происхождении

Адесанья – дю Плесси: «Если ты не мой брат, то ты не африканец!! Я покажу, откуда ты, НИГГА!!»