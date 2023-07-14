Кормье – о конфликте Адесаньи и дю Плесси: «Дрикус – голландец, а они захватили Африку. Иззи не имеет права на поражение»

Теги UFC MMA Джо Роган Даниэль Кормье Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье объяснил, почему Исраэль Адесанья должен победить Дрикуса дю Плесси.

«Я попросил Джо Рогана объяснить мне, в чем дело. Он сказал: «Ну, Дрикус – голландец, а они захватили Африку и установили режим апартеида». Я решил изучить этот вопрос.

Да, мне не понравилось, что Иззи использовал слово на букву «Н». Но если разобраться в ситуации, то можно понять, почему он расстроился. Трем африканским чемпионам сказали, что они не африканцы.

Отвратительная ситуация, но поединок из-за этого станет более интересным. Вы представляете, что будет, если Исраэль проиграет этому парню? Нет, он находится в ситуации, когда не имеет права на поражение», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

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Адесанья – дю Плесси: «Если ты не мой брат, то ты не африканец!! Я покажу, откуда ты, НИГГА!!»

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12 комментариев

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Hunteralex
Ответ j30
про коллективную ответственость не слышал?
Извини, но это - чушь. Нынешние живущие немцы ни капли не ответственны за то, что происходило в середине 20 века
+16
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+16
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Игорь Плетосу
Ответ j30
про коллективную ответственость не слышал?
если кто-то из твоей семьи натворит делов, готов отправиться с ними на зону? умник
+14
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+14
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Hunteralex
Да, ведь имеено Дрикус и захватывал, так?
+12
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andrey2111
Во-первых француз, а не голландец. Во-вторых он никогда не говорил что африканcкие чемпионы UFC не африканцы, а что они там не живут (это правда). В-третьих Кормье почему-то называет себя американцем и не особо спрашивает мнения коренных народов Америки.

В общем разобрался в вопросе грамотно, нечего и сказать.
+6
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SEVEN_
Так если вы действительно не африканцы а негры.
+4
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Данил
В этой истории звание eban’ко определенно заслуживают все. Дю Плесси, накой-то хер ляпнувший полную чушь, Адесанья, начавший блм истерику с двойными стандартами, теперь и Кормье, узнавший слова голландец и апартеид. Думать и говорить некоторым бойцам не стоит явно.
+4
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rude.
Раз уж ДиСи решил проводить исторические реконструкции, то пусть сам возвращается на землю предков и живет там без благ и удобств, которые создали и адаптировали европейцы - поработители и эксплуататоры африканского населения.
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Bello Jiafra
огромные ожидания. должен быть отличный бой.
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MaxBridge
Ответ Hunteralex
Извини, но это - чушь. Нынешние живущие немцы ни капли не ответственны за то, что происходило в середине 20 века
Уже все. Согласен. Коллективная ответственность имеет место быть но и срок давности тоже.
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Dirk13
Ответ j30
про коллективную ответственость не слышал?
Я слышал. Шо там по коллективной ответственности у Италии, Болгарии, Финляндии?
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Dirk13
Ответ MaxBridge
Уже все. Согласен. Коллективная ответственность имеет место быть но и срок давности тоже.
Коллективная ответственность имеет место быть только после капитуляции. Нет никакой коллективной ответственности у победителей.
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