Бой Алекса Перейры и Яна Блаховича будет титульным (MMA Mania)
Алекс Перейра и Ян Блахович подерутся за титул чемпиона полутяжелого веса.
В UFC приняли такое решение после отказа Джамала Хилла от пояса.
Бой Перейры и Блаховича пройдет 30 июля в соглавном событии UFC 291.
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Прохазка – о решении Хилла отказаться от пояса UFC: «Ценю это. Очень ждал наш бой»
Этот бой должен остаться претендентским, а победителя сводим в конце года с Прохазкой (должен же он хотя бы к концу года вернуться).