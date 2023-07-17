Бой Алекса Перейры и Яна Блаховича будет титульным (MMA Mania)

Теги UFC MMA Ян Блахович Алекс Перейра Джамал Хилл UFC 291 Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра и Ян Блахович подерутся за титул чемпиона полутяжелого веса.

В UFC приняли такое решение после отказа Джамала Хилла от пояса.

Бой Перейры и Блаховича пройдет 30 июля в соглавном событии UFC 291.

Джамал Хилл получил травму и отказался от титула чемпиона UFC

Прохазка – о решении Хилла отказаться от пояса UFC: «Ценю это. Очень ждал наш бой»

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10 комментариев

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sanek maloi
Уже опровергли эту инфу, бой будет 3х раундовый и не за титул(
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Идущий к реке
Ответ sanek maloi
Уже опровергли эту инфу, бой будет 3х раундовый и не за титул(
Через день, может два здесь запостят опровержение
+3
0
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Куинн Хьюз
Прохазка: 🗿
+3
-2
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Борис _____
Да куда им титульник: один только поднялся в полутяжёлый вес (после поражения), второй - после тухлой ничьи (которая по факту тоже поражение). И внутренней логики нет, т.к. мы получим бой за настоящий пояс в соглавном событии вечера, в котором главное событие - бой двух петрушек за потешный пояс BMF?
Этот бой должен остаться претендентским, а победителя сводим в конце года с Прохазкой (должен же он хотя бы к концу года вернуться).
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0
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sanek maloi
Ответ Brigande
Сейчас вничью сгоняют и пояс опять окажется чем-то эфемерным в этом дивизионе . Анкалаева кинули .
Анкалаев самый не везучий, Ведьмак самый фартовый так то(
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sanek maloi
Ответ Идущий к реке
Через день, может два здесь запостят опровержение
😁, зато как банить за их же цитаты словами, то сразу😆
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sanek maloi
Ответ Борис _____
Да куда им титульник: один только поднялся в полутяжёлый вес (после поражения), второй - после тухлой ничьи (которая по факту тоже поражение). И внутренней логики нет, т.к. мы получим бой за настоящий пояс в соглавном событии вечера, в котором главное событие - бой двух петрушек за потешный пояс BMF? Этот бой должен остаться претендентским, а победителя сводим в конце года с Прохазкой (должен же он хотя бы к концу года вернуться).
Опровергли уже, успокойся) Пуатан так то не фиг с горы, чемп Глори в среднем весе, в пулутяжах, чемп юфси в среднем весе, чемпа Изю 3 раза шатал. Политика у гаса сейчас такая, вытягивать хайп с чего нибудь толкового, Конор, Джонс уже на отходе хайпа и на пенсию. А нового ничего особо не вырастили и не вывозят, чтобы за них хайповали ппв. Тем более сейчас Джанго им по губам проведет, вот и в ufc теперь думают)))
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