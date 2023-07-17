Бой Алекса Перейры и Яна Блаховича будет титульным (MMA Mania)

Алекс Перейра и Ян Блахович подерутся за титул чемпиона полутяжелого веса.

В UFC приняли такое решение после отказа Джамала Хилла от пояса.

Бой Перейры и Блаховича пройдет 30 июля в соглавном событии UFC 291.

Джамал Хилл получил травму и отказался от титула чемпиона UFC

Прохазка – о решении Хилла отказаться от пояса UFC: «Ценю это. Очень ждал наш бой»