Представлен официальный постер UFC 291
UFC опубликовал официальный постер 291-го номерного турнира.
Ивент состоится в ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
Главным событием станет поединок в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи.
Победитель боя получит пояс BMF («Самого опасного ублюдка»).
В соглавном событии Ян Блахович подерется с Алексом Перейрой.
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