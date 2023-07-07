Представлен официальный постер UFC 291

Теги UFC MMA UFC 291 Порье - Гейджи Перейра - Блахович Бокс/MMA/UFC

UFC опубликовал официальный постер 291-го номерного турнира.

Ивент состоится в ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Главным событием станет поединок в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи

Победитель боя получит пояс BMF («Самого опасного ублюдка»).

В соглавном событии Ян Блахович подерется с Алексом Перейрой.

Джастин Гейджи: «Порье – пес. То, что он сделал с Макгрегором, было очень впечатляюще»

Пояс «Самого опасного ублюдка» – как он устроен? Появился из интервью-мема и вручался Дуэйном «Скалой» Джонсоном

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