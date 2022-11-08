Бо Никал – о борьбе Чимаева: «25-летний мужчина борется со шведскими старшеклассниками»

Дебютант UFC Бо Никал усомнился в борцовских навыках Хамзата Чимаева. По его мнению, в зале «Борза» нет оппонентов, которые могут по-настоящему проверить его борьбу.

«Когда я наблюдаю за его борьбой, то вижу, что он, по сути, 25-летний мужчина, который борется со старшеклассниками в Швеции. Об этом особо нечего говорить», – сказал Никал.

Сехудо считает Ковингтона фаворитом боя с Чимаевым: «Дух американской борьбы и большой бензобак делают Колби опасным»

Бой Хамзата Чимаева и Колби Ковингтона состоится 18 марта в Великобритании (ТАСС)