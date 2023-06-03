Алекс Перейра: «Победа над Блаховичем принесет мне титульный поединок. Я бы выбрал Хилла из-за денег»

Алекс Перейра заявил, что его следующий бой может стать титульным.

«Я могу выступать в среднем весе прямо сейчас. Можно провести в этом дивизионе поединок 29 июля. Но я должен дать своему телу отдохнуть от снижения массы. Так что смогу подраться два или три раза в этом весе.

Мой менеджер подтвердил, что победа над Блаховичем принесет мне титульный поединок. Бой с Хиллом принес бы много денег. Я думаю, что он еще подерется – буду болеть за его победу, потому что это тот бой, который я хочу провести. Между Прохазкой и Хиллом я бы выбрал второго.

Блахович техничнее, но Хилл – псих, он бьет слишком открыто. Это опасно, но в то же время очень хорошо для меня», – заявил экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра.

Напомним, что Алекс Перейра подерется с Яном Блаховичем 30 июля в рамках турнира UFC 291.

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