Отец Фьюри – о бое Тайсона и Нганну: «Это правильное решение. Мохаммед Али сделал то же самое»

Теги Мохаммед Али Антонио Иноки Тайсон Фьюри бокс Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Джон Фьюри объяснил, почему Тайсон согласился драться с Фрэнсисом Нганну.

«Тайсон побил всех. Он лучший в мире. Разумные люди понимают, что это правильное решение, остальные – просто завидуют.

Что мы могли сделать? Никто не хотел драться с ним, но тут появилась возможность, за которую мы ухватились двумя руками.

Люди не понимают, о чем говорят. Мохаммед Али сделал то же самое», – сказал Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

В 1976 году Али провел поединок против рестлера Антонио Иноки. Бой закончился вничью.

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1 комментарий

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Сергей
Папе новый мерс с барышей от боя
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