Биспинг – о бое Нганну и Фьюри: «Слышал, что Фрэнсис получит около $30 млн»

Майкл Биспинг раскрыл гонорар Фрэнсиса Нганну за бой с Тайсоном Фьюри.

«Бой с официально объявлен. 12 раундов, профессиональные правила, нокауты разрешены.

Я слышал, что за поединок получит около $30 млн», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

Почему Нганну совершенно не готов к боксерскому поединку с Фьюри?

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