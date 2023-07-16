Биспинг – о бое Нганну и Фьюри: «Слышал, что Фрэнсис получит около $30 млн»
Майкл Биспинг раскрыл гонорар Фрэнсиса Нганну за бой с Тайсоном Фьюри.
«Бой с Тайсоном Фьюри официально объявлен. 12 раундов, профессиональные правила, нокауты разрешены.
Я слышал, что за поединок Фрэнсис получит около $30 млн», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.
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