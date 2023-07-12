WBC санкционировал поединок Нганну и Фьюри

Теги WBC Маурисио Сулейман Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал поединок Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри.

«Маруисио Сулейман сообщил, что Тайсон Фьюри получил специальное разрешение на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента на его пояс нет.

Фьюри пытался договориться с Энди Руисом, Энтони Джошуа и Александром Усиком, но соглашения достигнуты не были», – говорится в заявлении WBC.

Бой между Фьюри и Нганну пройдет по правилам бокса и состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

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1 комментарий

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as009595@icloud.com
Вау)))
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