WBC санкционировал поединок Нганну и Фьюри
Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал поединок Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри.
«Маруисио Сулейман сообщил, что Тайсон Фьюри получил специальное разрешение на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента на его пояс нет.
Фьюри пытался договориться с Энди Руисом, Энтони Джошуа и Александром Усиком, но соглашения достигнуты не были», – говорится в заявлении WBC.
Бой между Фьюри и Нганну пройдет по правилам бокса и состоится 28 октября в Саудовской Аравии.
Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?
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