WBC санкционировал поединок Нганну и Фьюри

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал поединок Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри.

«Маруисио Сулейман сообщил, что получил специальное разрешение на бой с , поскольку официального претендента на его пояс нет.

Фьюри пытался договориться с , и , но соглашения достигнуты не были», – говорится в заявлении .

Бой между Фьюри и Нганну пройдет по правилам бокса и состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

Фьюри – явный фаворит боя с Нганну по мнению букмекеров