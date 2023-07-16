Дмитрий Бикрев: «Конор – большой фанат Владимира Путина»
Дмитрий Бикрев рассказал об отношении Конора Макгрегора к Владимиру Путину.
– Правда, что вы поучаствовали в приезде Конора Макгрегора в Москву в 2018 году?
– Да. Мне позвонил мой менеджер, спросил, сможем ли мы его привезти, а у меня есть друзья в администрации [президента]. Меня спросили только: «Ты правда с ним на контакте?» Я сказал, что да. Мы взяли письмо и пригласили его официально.
– Есть видео, где Конор дарит Путину виски, кладет ему руку на плечо. Там правда охрана ошиблась?
– Да нет. Это ерунда все, успокойтесь. На самом деле Конор – большой фанат Владимира Владимировича. И о России он очень хорошо отзывается. Я с ним общался – это другой человек.
Картинка совсем другая. Он улыбается, шутит, с ним комфортно в одной компании находиться, – сказал чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев.
Команда Макгрегора проиграла все бои на TUF – 0-7! Это тотальный провал
Макгрегор – о Маске и Цукерберге: «Это интересно. Маск и Цукерберг имеют много денег, но сколько стоят их слова?»
2 комментария