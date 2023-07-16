Дмитрий Бикрев: «Конор – большой фанат Владимира Путина»

Дмитрий Бикрев рассказал об отношении Конора Макгрегора к Владимиру Путину.

– Правда, что вы поучаствовали в приезде в Москву в 2018 году?

– Да. Мне позвонил мой менеджер, спросил, сможем ли мы его привезти, а у меня есть друзья в администрации [президента]. Меня спросили только: «Ты правда с ним на контакте?» Я сказал, что да. Мы взяли письмо и пригласили его официально.

– Есть видео, где Конор дарит виски, кладет ему руку на плечо. Там правда охрана ошиблась?

– Да нет. Это ерунда все, успокойтесь. На самом деле Конор – большой фанат Владимира Владимировича. И о России он очень хорошо отзывается. Я с ним общался – это другой человек.

Картинка совсем другая. Он улыбается, шутит, с ним комфортно в одной компании находиться, – сказал чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев.

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