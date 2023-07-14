Царукян – о TUF: «Команда Конора проиграла все бои. Он должен связаться со мной – я пришлю ему молодых русских киллеров»

Арман Царукян предложил Конору Макгрегору помощь.

«Я не видел ни одной серии этого шоу, но в социальных сетях пишут, что команда проиграла все бои. сказал, что такого никогда еще не было.

Это грустно. Думаю, что ему подобрали не самых лучших бойцов. Конор должен связаться со мной – я пришлю ему хороших русских парней.

Несколько киллеров. Хороших и молодых киллеров», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Макгрегор – тренер на шоу . Его команда проиграла все бои и уступает бойцам со счетом 0-7.

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