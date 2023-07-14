Царукян – о TUF: «Команда Конора проиграла все бои. Он должен связаться со мной – я пришлю ему молодых русских киллеров»

Теги UFC MMA The Ultimate Fighter Конор Макгрегор Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян предложил Конору Макгрегору помощь.

«Я не видел ни одной серии этого шоу, но в социальных сетях пишут, что команда Конора проиграла все бои. Дана Уайт сказал, что такого никогда еще не было.

Это грустно. Думаю, что ему подобрали не самых лучших бойцов. Конор должен связаться со мной – я пришлю ему хороших русских парней.

Несколько киллеров. Хороших и молодых киллеров», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Макгрегор – тренер на шоу The Ultimate Fighter. Его команда проиграла все бои и уступает бойцам Майкла Чендлера со счетом 0-7.

Команда Макгрегора проиграла все бои на TUF – 0-7! Это тотальный провал

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4 комментария

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Костя Кот
рашан киллерс
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Нефанатик
Армянин посылает русских киллеров. Классика.
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