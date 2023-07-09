Конор Макгрегор: «UFC – лучший из лучших. Без вариантов»

Конор Макгрегор восхитился UFC в соцсетях.

«UFC – лучший из лучших. Без вариантов. Я больше не буду это повторять! UFC – номер 1!» – написал в соцсетях ирландский боец Конор Макгрегор.

Напомним, что Конор – экс-чемпион промоушена в легком и полулегком весе.

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