Конор Макгрегор: «UFC – лучший из лучших. Без вариантов»
Конор Макгрегор восхитился UFC в соцсетях.
«UFC – лучший из лучших. Без вариантов. Я больше не буду это повторять! UFC – номер 1!» – написал в соцсетях ирландский боец Конор Макгрегор.
Напомним, что Конор – экс-чемпион промоушена в легком и полулегком весе.
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