Анатолий Малыхин: «Точно посмотрю бой Нганну и Фьюри. Может, когда‑нибудь и я выскочу против Тайсона»

Анатолий Малыхин прокомментировал анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Я точно посмотрю этот бой, как и миллионы зрителей. Но надо быть реалистами – по боксу у нет никаких шансов против Фьюри. Даже на лаки-панч не надо рассчитывать.

Если только на Фьюри крыша здания обрушится, то тогда Нганну еще сможет как‑то унести ноги. А так, по мне, это крутое событие. Нганну – молодец, добился своего.

Заработает хорошие деньги. Это бой, который посмотрят миллионы. Каждый будет болеть за своего. Может, когда‑нибудь и я выскочу против и заработаю кучу денег», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

Фьюри – явный фаворит боя с Нганну по мнению букмекеров