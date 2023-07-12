Анатолий Малыхин: «Точно посмотрю бой Нганну и Фьюри. Может, когда‑нибудь и я выскочу против Тайсона»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Анатолий Малыхин Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин прокомментировал анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Я точно посмотрю этот бой, как и миллионы зрителей. Но надо быть реалистами – по боксу у Нганну нет никаких шансов против Фьюри. Даже на лаки-панч не надо рассчитывать.

Если только на Фьюри крыша здания обрушится, то тогда Нганну еще сможет как‑то унести ноги. А так, по мне, это крутое событие. Нганну – молодец, добился своего.

Заработает хорошие деньги. Это бой, который посмотрят миллионы. Каждый будет болеть за своего. Может, когда‑нибудь и я выскочу против Фьюри и заработаю кучу денег», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

Фьюри – явный фаворит боя с Нганну по мнению букмекеров

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Перстень Уэстбрука
ты долг заплати сначала
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Ответ Перстень Уэстбрука
ты долг заплати сначала
Сколько он у тебя занимал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий