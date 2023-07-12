Анатолий Малыхин: «Точно посмотрю бой Нганну и Фьюри. Может, когда‑нибудь и я выскочу против Тайсона»
Анатолий Малыхин прокомментировал анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.
«Я точно посмотрю этот бой, как и миллионы зрителей. Но надо быть реалистами – по боксу у Нганну нет никаких шансов против Фьюри. Даже на лаки-панч не надо рассчитывать.
Если только на Фьюри крыша здания обрушится, то тогда Нганну еще сможет как‑то унести ноги. А так, по мне, это крутое событие. Нганну – молодец, добился своего.
Заработает хорошие деньги. Это бой, который посмотрят миллионы. Каждый будет болеть за своего. Может, когда‑нибудь и я выскочу против Фьюри и заработаю кучу денег», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.
Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?
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