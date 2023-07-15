Ирина Алексеева: «Мне кажется, что Ронда не вернется. Ей это и не надо. Но я хотела бы с ней подраться»

Ирина Алексеева считает, что не стоит ждать возвращения Ронды Раузи в UFC.

«Мне кажется, что Ронда не вернется. Скорее всего, ей это и не надо. Но учитывая, что ушла Аманда Нуньес, и в этот дивизион подписали много молодых и ярких проспектов... Может быть, ей захочется выступить с новыми оппонентами, не такими как Холли Холм и Джулианна Пенья.

Думаю, если она вернется, то будет драться с лучшими, как Генри Сехудо. Ей не придется набирать рейтинг с нуля, как нам, новичкам, потому что она уже давно в эту историю вписана и входит в Зал славы UFC. Если она вернется, у меня всегда будет желание сразиться с ней, но это на грани фантастики. Посмотрим, насколько это реально», – заявил боец UFC Ирина Алексеева.

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