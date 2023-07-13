Боец UFC Челси Чендлер: «Слышала, что Раузи возвращается. Деньги решают»

Теги UFC MMA Ронда Раузи Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Челси Чендлер подтвердила слухи о возвращении Ронды Раузи.

«Чемпиона в легчайшем весе сейчас просто нет, но я слышала, что Ронда возвращается. Деньги решают, и она снова привлечет внимание к нашему спорту.

Я встречу ее, это был бы отличный поединок. Чувствую, что ее время в WWE начинает сокращаться. Так что я хотела бы это увидеть», – заявила боец UFC Челси Чендлер.

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2 комментария

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Кидар
Ещё бы Джину Карано подписать ☺
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