Ирина Алексеева о подготовке ко второму бою UFC: «Начну в Екатеринбурге, потом в Америку»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева рассказала, где будет проводить подготовку к своему второму бою в промоушне:

«Я начну подготовку к бою в августе, где-то в середине либо в начале. Сначала в Екатеринбурге, в том же самом клубе «Ратиборец». И оттуда уже так же в Америку полечу».

Ранее менеджер Алексеевой Александр Скаредин заявил, что её следующий бой в UFC состоится 7 октября в Лас-Вегасе. Имя соперницы озвучено не было, но предположительно, ею может стать британка Мелисса Маллинс (5-0).

В дебютном поединке в UFC Алексеева досрочно победила швейцарку Стефани Эггер. Поединок прошёл в конце апреля на турнире UFC Fight Night 223.

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1 комментарий

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Никита Невский
ЕкатерЕнбург 🤦
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