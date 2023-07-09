Тренер Армана Царукяна: «Махачеву есть смысл драться только с Царукяном и Волкановски»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Тренер Армана Царукяна заявил, что есть лишь два бойца, способных победить Ислама Махачева.

«Считаю, что реванш Алекса Волкановски и Ислама Махачева нужен обоим. Австралиец хочет доказать, что его конкурентное выступление не было случайностью, а Ислам хочет показать намного больше, чем получилось в первый раз.

Очень сильно сомневаюсь, что поединок с Арманом Царукяном состоится в ближайшее время. Мне бы хотелось, чтобы Царукян провел еще один-два боя перед титульником. Самым актуальным поединком для Махачева является встреча с Волкановски. Со всеми остальными, так или иначе, вопросы закрыты. Только Царукян и Волкановски, но Арману еще нужно немного подраться», – заявил тренер Царукяна Сергей Торосян.

Арман Царукян: «Я единственный боец дивизиона, способный победить Ислама Махачева»

Дамир Исмагулов: «Царукян не победит Махачева. Ислам слишком хорош»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oka79410
царукяну действительно пока рано. чтобы конкурировать с махачевым, нужно уверенно побеждать бойцов из нижней части топ-15
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Juninho P.
ещё один тренер адекват👍
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Просто Космос
Все верно сказал. Первая встреча была интересной, конкурентной. Но махачев с тех пор вырос. И не факт, что Царукян рос с такой же скоростью. Нужны уверенные победы, что б показать, что он прогрессировал. и не менее двух.
Да, с поляком был булщит, но и Арман должен был доминировать уверенней, что б показать , что он готов к титульнику.
Бой с Дариушем покажет многое, если не все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVKU
Царукян восьмой в рейтинге, пока рановато на титульный бой выходить. Пока дойдёт, Ислам уже закончить может. А так там ещё много интересных вариантов - и Оливейра, который красиво закрыл поражение от Ислама, и популярные Порье с Гейджи, плюс Волк, который ещё раз подняться явно хочет на категорию выше. Плюс сам Ислам может выше подняться, если будет хороший вариант.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий