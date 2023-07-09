Тренер Армана Царукяна: «Махачеву есть смысл драться только с Царукяном и Волкановски»
Тренер Армана Царукяна заявил, что есть лишь два бойца, способных победить Ислама Махачева.
«Считаю, что реванш Алекса Волкановски и Ислама Махачева нужен обоим. Австралиец хочет доказать, что его конкурентное выступление не было случайностью, а Ислам хочет показать намного больше, чем получилось в первый раз.
Очень сильно сомневаюсь, что поединок с Арманом Царукяном состоится в ближайшее время. Мне бы хотелось, чтобы Царукян провел еще один-два боя перед титульником. Самым актуальным поединком для Махачева является встреча с Волкановски. Со всеми остальными, так или иначе, вопросы закрыты. Только Царукян и Волкановски, но Арману еще нужно немного подраться», – заявил тренер Царукяна Сергей Торосян.
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Да, с поляком был булщит, но и Арман должен был доминировать уверенней, что б показать , что он готов к титульнику.
Бой с Дариушем покажет многое, если не все.