Иржи Прохазка покорил Монблан: «Миссия выполнена»
Иржи Прохазка рассказал о восхождении на Монблан.
«Миссия «Монблан» выполнена. Хорошо подготовились, изучили погоду и путь. Затем пошли, подстраивались под ситуацию и делали все, чего от нас требовала миссия. Победа», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Иржи Прохазка.
Прохазка – о дате возвращения: «Плечо в порядке, мне нужен 1-2 месяца, чтобы начать работать в полную силу»
Хилл – о бое с Прохазкой: «Мы подеремся в августе. Это будет очень весело»
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