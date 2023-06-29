Иржи Прохазка покорил Монблан: «Миссия выполнена»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка рассказал о восхождении на Монблан.

«Миссия «Монблан» выполнена. Хорошо подготовились, изучили погоду и путь. Затем пошли, подстраивались под ситуацию и делали все, чего от нас требовала миссия. Победа», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Иржи Прохазка.

Прохазка – о дате возвращения: «Плечо в порядке, мне нужен 1-2 месяца, чтобы начать работать в полную силу»

Хилл – о бое с Прохазкой: «Мы подеремся в августе. Это будет очень весело»

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