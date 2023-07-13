Дэвин Хейни арестован за хранение оружия (TMZ Sports)

Чемпион мира по боксу Дэвин Хейни арестован за хранение оружия.

Боксер был задержан сегодня утром в Голливуде. Полицейские обнаружили у него в машине полуавтоматический пистолет.

Хейни остановили из-за небезопасной смены полосы движения и неиспользования сигнала поворота.

По сообщениям, боксер не был за рулем. Он ехал в автомобиле вместе со своей охраной. Оружие было под сиденьем водителя.

Никто не признал себя владельцем пистолета, а поскольку машина была зарегистрирована на Хейни, его арестовали за уголовное преступление с сокрытием оружия.

Боксер был освобожден под залог в размере $35 тысяч. Суд состоится в следующем месяце.

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