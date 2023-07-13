Теофимо Лопес: «Хейни, давай устроим поединок, чтобы мир мог узнать, кто из нас сильнее. И нет, ты не будешь диктовать условия»

Теофимо Лопес бросил вызов Дэвину Хейни.

«Эй, Дэвин Хейни, смотрю ты быстро прыгнул в спор за мой пояс WBO! Давай устроим поединок, чтобы мир мог узнать, кто из нас сильнее.

И нет, ты не будешь диктовать условия. Я владею титулом чемпиона дивизиона! Так что не убегай!! Гад», – написал в соцсетях чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес.

Месяц назад Лопес заявил, что приостанавливает боксерскую карьеру.

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