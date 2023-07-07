Жорж Сен-Пьер выступит на турнире по грэпплингу

Жорж Сен-Пьер выступит на Fight Pass Invitational 6.

«Я завершил карьеру, но продолжил тренироваться и чувствовал, что мне необходимо что-то еще. Мне нравится соревноваться, мне нужен адреналин.

Этот турнир – прекрасное место для того, чтобы заработать и повеселиться вместе с болельщиками», – сказал экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Турнир Fight Pass Invitational 6 пройдет 16 декабря. Имя соперника на данный момент неизвестно.

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