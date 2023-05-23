AMC Fight Night планирует провести бой Махно – Хамитов

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился планами об организации турнира в Казахстане и назвал участников для главного боя вечера.

«Предложения по боям Касымбая и Хамитова всегда есть в голове. Для этого нужно проводить турнир в Казахстане. Я собираюсь это сделать во второй половине этого года. Касымбай и Хамитов – это те ребята, которые турниры делают. Они хорошо смотрятся на своей площадке, достают в себе дополнительный ресурс. Здорово. Мне кажется, что нужно сделать бой между Куатом Хамитовым и Алексеем Махно в Казахстане. Главный бой вечера. Что еще надо?» – сказал Гаджиев.

Напомним, что на счету 35-летнего Хамитова 25 побед и семь поражений в ММА. 33-летний Махно одержал 26 побед и потерпел девять поражений.

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