Президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев заявил об отмене турнира, который планировался на 24 июня

Президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев сообщил об отмене турнира в Москве.

«Друзья, это срочное сообщение для всех, кто собирался сегодня посетить турнир Fight Nights, посмотреть его по телевизору и в интернете. Мы все следим за новостями. Из-за сложившейся ситуации провести турнир сегодня стало невозможно. Турнир будет перенесен. О новой дате проведения мы сообщим в социальных сетях», – заявил президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, главным событием турнира, запланированного на 24 июня, должен был стать титульный бой в полусреднем весе между Дмитрием Бикревым и Алексеем Махно.

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