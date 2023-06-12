Лопес назвал условие для возобновления карьеры: «Единственный способ – заключить контракт на девятизначную сумму»

Теги бокс Теофимо Лопес Бокс/MMA/UFC

Теофимо Лопес продолжит боксировать только при увеличении зарплаты.

«Я думаю, что единственный способ вернуть меня – это заключить контракт на девятизначную сумму.

Я принес ESPN более 100 миллионов долларов, но все еще платят миллион долларов за бой, в то время как все эти другие бойцы получают по 10, 12, 15 миллионов долларов, но не достигли и четверти того, чего добился я.

Очевидно, что я – черная овца в этой индустрии, и они действительно причиняют мне боль. Хочу исправить бокс и разобраться с коррупцией», – сказал Теофимо Лопес, чьи интересы представляет компания Top Rank.

Теофимо Лопес приостановил карьеру: «Вы не можете сказать, что я не величайший после Мохаммеда Али»

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3 комментария

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armageddon123456
Ну значит Лопеса мы на ринге больше не увидим (ага, щаз, как миленький вернётся)
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Сергей
Что и требовалось доказать
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uranj
Если только в тугриках
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