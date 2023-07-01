Теофимо Лопес: «ESPN регулярно приглашает Стивенсона, Дэвиса, Хейни и Шилдс, но не меня. Что я могу сделать?»

Теофимо Лопес назвал причины ухода из бокса.

«Люди говорят, что я закончил с боксом из-за ситуации с разводом. Это не так. Речь идет об уважении. У вас есть ESPN, регулярно приглашающий Шакура Стивенсона, Джервонту Дэвиса, Дэвина Хейни и Клариссу Шилдс, но не меня. Шилдс – единственная, кто действительно заслуживает этого. Меня нет нигде. Я отказался от пояса WBO и откажусь от пояса Ring, хоть и хочу его. Разберусь с этим через год.

Меня связывает с ESPN только Top Rank, и если моя собственная сеть не хочет поддерживать меня, после того, как я принес им самые высокие рейтинги в этом году, что я могу сделать? Меня не зовут на ESPY. Мне нужно выбираться.

Никто в моей семье не верит, что я закончил. У меня большой спор в суде, который является самым большим боем в моей жизни – за моего сына. Я не раб и не боксер. Единственный, кому я служу, это Бог. Мне нужно время», – заявил экс-чемпион мира по боксу в легком весе Теофимо Лопес.

Напомним, что Теофимо Лопес 11 июня объявил о завершении карьеры. В последнем бою он победил британца Джоша Тэйлора. В его активе 19 побед (13 нокаутом) и одно поражение.

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