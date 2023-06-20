Теофимо Лопес: «Джервонта Дэвис – не боксер. Он очень плохо боксирует»

Теофимо Лопес заявил, что не считает Джервонту Дэвиса боксером.

«Как вы думаете, что Дэвис предпринял бы в поединке со мной? Он бы начал давить. Если он не сделает этого, то ему придется боксировать, а в этом он очень плох.

Он не боксер, но люди этого не понимают. Он вырос в тренажерном зале Headbangers в округе Колумбия, где они клали шину на пол, становились в центр и лупили по ней», – заявил экс-чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес.

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