Эдди Хирн – о бое Пола и Диаза: «Нейт проиграет. Надеюсь, он не швырнет меня на асфальт за эти слова»

Теги Андре Уорд Нейт Диаз бокс Эдди Хирн Джейк Пол Джейк Пол - Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн дал прогноз на поединок между Нейтом Диазом и Джейком Полом.

«Никто не знает, на что способен Нейт. Возможно, его уничтожат уже в первом раунде. Может, он окажется отличным боксером. Я слышал, что он тренируется с Андре Уордом.

Лично я считаю, что Джейк Пол легко его победит. Мне нравится Диаз. Я бы очень хотел, чтобы он выиграл, но верится в это с большим трудом.

Надеюсь, он не задушит и не швырнет меня на асфальт за эти слова», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Поединок по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом пройдет в ночь на 6 августа в Далласе, штат Техас.

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