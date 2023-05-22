Эдди Хирн – о бое Пола и Диаза: «Нейт проиграет. Надеюсь, он не швырнет меня на асфальт за эти слова»
Эдди Хирн дал прогноз на поединок между Нейтом Диазом и Джейком Полом.
«Никто не знает, на что способен Нейт. Возможно, его уничтожат уже в первом раунде. Может, он окажется отличным боксером. Я слышал, что он тренируется с Андре Уордом.
Лично я считаю, что Джейк Пол легко его победит. Мне нравится Диаз. Я бы очень хотел, чтобы он выиграл, но верится в это с большим трудом.
Надеюсь, он не задушит и не швырнет меня на асфальт за эти слова», – сказал промоутер Эдди Хирн.
Поединок по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом пройдет в ночь на 6 августа в Далласе, штат Техас.
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