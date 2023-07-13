Тренер Бивола: «Все боксеры из топ‑10 рейтинга WBA не готовы драться с Димой»

Тренер Бивола пожаловался на непростую ситуацию в полутяжелом боксерском весе.

«Неприятная ситуация. Все боксеры из топ‑10 рейтинга WBA не готовы драться с Димой. Было предложение Энтони Буатси, и он сперва рвался подраться с Димой, а потом резко изменил свою позицию. Ему Matchroom делал очень выгодное предложение, но в итоге он разорвал контракт с Хирном. Да и все остальные не горят желанием драться с Биволом.

К сожалению, на горизонте конкретных имен пока нет. Менеджер активно работает. Осенью Бивол обязательно подерется, мы ориентируемся на октябрь. Дима всегда находится в тренировочном процессе, он всегда поддерживает форму где‑то на уровне 70%, а уже после официального анонса во время подготовки целенаправленно подходим к 100%.

Канело сбежал от Бивола? Однозначно. Будет ли реванш… Может, Канело под конец карьеры созреет на это, чтобы максимально сорвать последний куш. Может, он в глубине души реально хотел реванш – его терзало то поражение, его мучило самолюбие. Но думаю, что повлияла команда и убедила в том, что второй проигрыш стал бы для него окончанием карьеры. Вот они и ушли от реванша», – заявил тренер Геннадий Машьянов.

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Дмитрий Бивол: «Канело не хочет драться. Я тоже могу сказать: «Хочу бой с Фьюри на Марсе. Устроим?»