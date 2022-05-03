Крис Сайборг – о бое с Раузи: «Может быть, UFC хотел защитить ее»

Чемпионка Bellator Крис Сайборг рассказала о потенциальном поединке против Ронды Раузи, который активно обсуждался во время карьеры Раузи в UFC, однако так и не был организован.
«Этот поединок никогда не был целью для UFC.
Может быть, промоушен хотел защитить ее. Может быть, она не хотела драться, а UFC никак не мог ее заставить», – сказала Сайборг.
Последний раз Раузи выступала по правилам MMA в 2016-м, когда проиграла Аманде Нуньес техническим нокаутом за 48 секунд.
Крис Сайборг: «Мне бы хотелось дебютировать в ринге и провести один бой по боксу»