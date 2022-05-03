Крис Сайборг – о бое с Раузи: «Может быть, UFC хотел защитить ее»

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Чемпионка Bellator Крис Сайборг рассказала о потенциальном поединке против Ронды Раузи, который активно обсуждался во время карьеры Раузи в UFC, однако так и не был организован.

«Этот поединок никогда не был целью для UFC.

Может быть, промоушен хотел защитить ее. Может быть, она не хотела драться, а UFC никак не мог ее заставить», – сказала Сайборг.

Последний раз Раузи выступала по правилам MMA в 2016-м, когда проиграла Аманде Нуньес техническим нокаутом за 48 секунд.

Крис Сайборг: «Мне бы хотелось дебютировать в ринге и провести один бой по боксу»

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