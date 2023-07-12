Педро Муньос заменит Сехудо в поединке против Веры

Теги легчайший вес UFC Педро Муньос Марлон Вера UFC 292 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 20 августа в Бостоне (штат Массачусетс) состоится турнир UFC 292.

В главном карде пройдет поединок в легчайшем весе между Марлоном Верой и Педро Муньосом.

Изначально Вера должен был провести бой против Генри Сехудо, но тот снялся из-за травмы плеча.

В последний раз Муньос дрался в апреле, когда победил Криса Гутьерреса.

Вера в марте проиграл Кори Сэндхагену раздельным решением судей.

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