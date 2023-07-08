Сехудо объяснил отказ от боя с Верой: «Я не подписал контракт, у меня надрыв двух сухожилий»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо заявил, что снялся с боя против Марлона Веры из-за травмы.

«У меня 50-процентный разрыв двух сухожилий. Мне нужно восстановить здоровье. Я думал принять бой с Чито, но так и не подписал контракт.

Чтобы вы понимали: если я подписал контракт, ребята, я иду драться с вывихнутыми лодыжками и сломанными руками», – сказал бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.

Сехудо обратился к Конору: «Надеюсь, ты выиграешь суд. Это будет твоя первая победа в этом десятилетии»

Стерлинг – об отказе Сехудо драться с Верой: «Маленький нагибатор уже не нагибатор? Буду называть его мелким грязным хорьком»

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