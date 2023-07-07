Махачев опубликовал совместное фото с Волкановски: «Удачи на этой неделе»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев поделился фотографией с Александром Волкановски.

«Удачи на этой неделе», – подписал публикацию Махачев.

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Турнир состоится в ночь на 9 июля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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1 комментарий

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Просто Космос
Здоровое спортивное поведение.
С удовольствием посмотрю реванш.
Независимо от итога оба будут до конца идти. И бой будет конкурентным.
Такое все любят!)
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