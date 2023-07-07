Махачев опубликовал совместное фото с Волкановски: «Удачи на этой неделе»
Ислам Махачев поделился фотографией с Александром Волкановски.
«Удачи на этой неделе», – подписал публикацию Махачев.
На UFC 290 Волкановски проведет поединок против Яира Родригеса.
Турнир состоится в ночь на 9 июля в Лас-Вегасе, штат Невада.
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Александр Волкановски: «Очень сильно хочу реванш с Махачевым. Миру интересен этот бой»
С удовольствием посмотрю реванш.
Независимо от итога оба будут до конца идти. И бой будет конкурентным.
Такое все любят!)