Махачев опубликовал совместное фото с Волкановски: «Удачи на этой неделе»

Ислам Махачев поделился фотографией с Александром Волкановски.

«Удачи на этой неделе», – подписал публикацию .

На UFC 290 проведет поединок против .

Турнир состоится в ночь на 9 июля в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Он развеял миф о суперсильных дагестанцах». Как Алекс Волкановски стал лучшим бойцом UFC

Александр Волкановски: «Очень сильно хочу реванш с Махачевым. Миру интересен этот бой»