Волкановски сделает операцию на руке после боя с Родригесом: «Я быстро вернусь и хочу пояс в легком весе»

Алекс Волкановски сделает операцию на руке после победы над Яиром Родригесом.

«Мне необходимо прооперировать руку. Этот тренировочный лагерь был непростым, но я бы в любом случае вышел и бился.

В этом году планирую еще побиться, так что буду поддерживать форму во время восстановления и быстро вернусь.

Эй, я хочу пояс в легком весе. Илия [Топурия] много болтает. Если так продолжится, то я его раздавлю», – сказал чемпион в полулегком весе UFC Александр Волкановски.

На UFC 290 Волкановски победил Яира Родригеса и защитил пояс в полулегком весе. После боя он провел стердаун с Илией Топурией.

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