Александр Волкановски: «Добьюсь реванша с Махачевым и завоюю второй пояс. Буду править в двух дивизионах»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски пообещал взять реванш у Ислама Махачева.

«Я хочу быть активным, добьюсь реванша [с Исламом Махачевым] и завоюю второй пояс.

Буду править в двух дивизионах, это я вам гарантирую», – сказал чемпион UFC Александр Волкановски.

«Он развеял миф о суперсильных дагестанцах». Как Алекс Волкановски стал лучшим бойцом UFC

Махачев опубликовал совместное фото с Волкановски: «Удачи на этой неделе»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Почему-то вспомнился МакГрегор с его "буду править железной рукой в ММА и в боксе", накануне боя с Мейвезером
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Nikolaev
Ну Оливейра может еще удивить
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
если бы не махачев, то волк вполне мог быть чемпионом даже в трех весовых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ Pavel Nikolaev
Ну Оливейра может еще удивить
ваня (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий