Александр Волкановски: «Добьюсь реванша с Махачевым и завоюю второй пояс. Буду править в двух дивизионах»
Александр Волкановски пообещал взять реванш у Ислама Махачева.
«Я хочу быть активным, добьюсь реванша [с Исламом Махачевым] и завоюю второй пояс.
Буду править в двух дивизионах, это я вам гарантирую», – сказал чемпион UFC Александр Волкановски.
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