Уоррен – о поединке Нганну – Фьюри: «Здесь мы увидим супербитву. В Эр-Рияде будет написана история»

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о своих ожиданиях от поединка между Фьюри и Нганну.

«Повсюду написано: «Война». Это меняет правила игры. Здесь мы увидим супербитву. Тайсон проявляет себя лучше всего, когда преодолевает новые границы, и это единственное событие в своем роде. В Эр-Рияде будет написана история», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

Менеджер Нганну – о поединке против Фьюри: «Мы сделали это»