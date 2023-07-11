Уоррен – о поединке Нганну – Фьюри: «Здесь мы увидим супербитву. В Эр-Рияде будет написана история»

Теги Фрэнк Уоррен Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о своих ожиданиях от поединка между Фьюри и Нганну.

«Повсюду написано: «Война». Это меняет правила игры. Здесь мы увидим супербитву. Тайсон проявляет себя лучше всего, когда преодолевает новые границы, и это единственное событие в своем роде. В Эр-Рияде будет написана история», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

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1 комментарий

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DimaP
Не по теме, но так как раздел бокса тухлый до ужаса напишу тут. Эннис супер крут, посмотреть бы его с Кроуфордом.
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