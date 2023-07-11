Фьюри – о Нганну: «Это самый сильный панчер в мире. Будет битва на века»

Тайсон Фьюри считает, что его бой с Фрэнсисом Нганну войдет в историю.

«Этот парень считается самым сильным панчером в мире, но давайте посмотрим, как он отреагирует, когда его ударю я.

С нетерпением жду возможности показать, что «Цыганский Король» – величайший боец ​​своего поколения. Это будет битва на века», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну проведут бой 28 октября в Саудовской Аравии (Майк Коппинджер)

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну проведут бой по боксу. Что об этом известно?