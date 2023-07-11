Фрэнсис Нганну: «Никогда не сомневайтесь в человеке с надеждой и верой»

Фрэнсис Нганну отреагировал на слухи о поединке против Тайсона Фьюри.

«Никогда не сомневайтесь в человеке с надеждой и верой», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Камерунец оставил подпись: «28.10.2023». Это дата поединка против Тайсона Фьюри.

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