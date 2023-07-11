Фрэнсис Нганну: «Никогда не сомневайтесь в человеке с надеждой и верой»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну отреагировал на слухи о поединке против Тайсона Фьюри.

«Никогда не сомневайтесь в человеке с надеждой и верой», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Камерунец оставил подпись: «28.10.2023». Это дата поединка против Тайсона Фьюри.

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5 комментариев

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Eatme
Красавец, больше нечего сказать
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градус ненависти
С надеждой и верой в долгожданный гонорар всей жизни
+5
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StatheM
Ответ градус ненависти
С надеждой и верой в долгожданный гонорар всей жизни
Какая разница? Добился же своего (ну пока еще не точно, но всё-таки). Мне вообще особо плевать на чужие деньги, но когда над ним насмехались, хотя человек пошел против системы (UFC считаю можно таковой называть). Так что я искренне буду рад за него, хотя ни разу ни фанат.
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sanek maloi
Ну вот, а практически все сомневались в Джанго освобожденном от уфси)))
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realsila
Нганну всё таки получит ночь красных труселей
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